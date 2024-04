KUULA | „Jalgpallistuudio“: Kas Vassiljev peaks jätkama kaptenina ja kuidas lahendati koondises olukord aasta tagasi?

Nädala skandaal: Konstantin Vassiljevi väljaütlemine. Eesti koondise kapten ütles Õhtulehe saates „Kolmas poolaeg“ välja, et kui Ukraina suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui mõlemad pooled otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu. Enam kui aastaga pole Vassiljevi väljaütlemised muutunud. Kuidas lahendati skandaal mullu? Miks võtab vutiliidul seisukoha võtt nii kaua aega? Kas Kostja peaks jätkama kaptenina?

Nädala häppening: Jalgpalliliidu üldkogu. Mis toimus ja mis teada sai? Kas ja kuidas öeldi üritusel välja, et Thomas Häberli töökoht on ohus?

Nädala kommunikatsioonijama: Nõmme Unitedi treeneriküsimus. Nädal möödas ja siiani pole keegi välja öelnud, et mis reaalne mure oli.

Nädala mängija: Mark Anders Lepik. Vassiljevi skandaali varju jäi Flora ründaja vägev päev, kes tegi 4:3 võidumängus kübaratriki ja ühele väravale eeltöö.

Nädala mäng: Tallinna Kalev alistas Pärnu Vapruse 3:1. Kas Kalev on jalad alla saanud?