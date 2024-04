Kuidas Eesti korvpallureid karmis olelusvõitluses pilti tuua? Euroliiga turniiri sponsor vaatab lisaks mängija tasemele ka passi

Toijala oli eelmise nädala lõpus Pariisis peetud Euroliiga noorteturniiri etapil Next Generation Pariisi võistkonna abitreener. Tiim, mis oli koostatud talentidest, kes Euroliiga tasemel noorteakadeemiates ei mängi, võitis kõik neli kohtumist ja teenis esikoha.

Kutse abitreeneriks tuli tänu sidemetele Soome korvpallilegendi Petteri Koponeniga, kes on Next Generationi võistkondade peatreener. Toijala ütles Delfile, et esimest korda rääkisid sel teemal eelmisel suvel, aga siis olid abitreenerite kohad täis. Eelmisel nädalal oli üks senistest abilistest Mario Dugandzic seotud samal ajal toimunud Albert Schweitzeri turniiril Saksamaa U18 koondise juhendamisega ja asenduse leidmiseks pöörduti Toijala poole.