INTERVJUU | Paul Aron: olen jõudnud sellesse vanusesse ja tasemele, kus pean mõtlema professionaalse koha peale

Sel hooajal Hitech Pulse-Eight meeskonna ridades vormel 2 sarjas debüteerinud Paul Aron sai märtsi lõpus Austraalia GP põhisõidus teise koha. Samal kohal on 20-aastane eestlane kolme etapi järel hooaja kokkuvõttes, tema ette jääb vaid Barbadose lipu all sõitev Zane Maloney. Vormel 2 masinad võtavad taas mõõtu mai keskel Imola ringrajal.

Vormel 2 sarjas on päris kummaline kalender, sest kui vormel 1 võistleb jätkuvalt sisuliselt üle nädala, siis sul tekib kahe kuu pikkune paus. Mida sa selle kahe kuu jooksul teed?

Ma päris pausiks seda ei nimetaks. Tegelikult meil aprilli keskel tuleb kolm testipäeva, mis on väga tähtsad, sest tänavu on tegu uute vormel 2 autodega. Sõidetud on ainult kolm etappi ja iga tiim otsib veel väikeseid nüansse, millega kiiremaks saada. Ja fakt on see, et kõigil pole autost täiuslik arusaam.