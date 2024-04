DELFI VIDEO | Romet Jürgenson kasvanud ootustest: Rootsi rallil sai selgeks, et meil on esikolmiku kiirus olemas

Jürgenson on üks 15-st Team Estonia Autosport liikmest. „Minu jaoks kõige suurem väärtus on see, et ma saan oma tulevasele või potentsiaalsele sponsorile näidata, et ma siia kuulun. See [Team Estonia) näitab mingit kvaliteeti ja lihtsam on oma ideed maha müüa,“ sõnas tänavu JWRC-sarjas võistlev rallitalent Delfile antud videointervjuus.

Kuigi rallihooaeg on alles alguses, siis 24-aastane eestlane vaatas juba oma sihid üle. Kui algselt mõtles Jürgenson viie sekka sõitmisele, siis nüüd on soovid kraadi võrra kõrgemad. „Peale Rootsit sai selgeks, et esikolmiku kiirus on olemas. Seega on täiesti reaalne eesmärk igalt järgnevalt etapilt sama sihtida. Kui teha stabiilne ja ilma vigadeta võistlus, siis on reaalne võtta ka hooaja kokkuvõttes hea koht. Juuniorides on hästi oluline stabiilsus ja ilma vigadeta rallide lõpuni tegemine. Stardinimekiri on pikk, aga kogemusi on sõitjatel vähe ja vigu tekib. Kui suudaks olla see noor, kes vigu ei tee, oleks juba hästi,“ märkis ta.