Henn Vallimäe Priinitsa karistusest: mõistame pahameelt, aga dopinguvastaste reeglite täitmine on kõigile kohustuslik

Maailma dopinguvastases koodeksis on kehtestatud kokku 11 dopinguvastast reeglit, sh tippsportlaste poolne asukoheteabe esitamise kohustus. Koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist käsitletakse dopinguna.



Karistus dopinguvastase reegli rikkumise eest võistluskeelu näol määrati Sten Priinitsale maailma dopinguvastase koodeksi (sh ka Eesti dopinguvastaste reeglite) artikli 2.4 rikkumise eest “sportlasepoolsed asukohateabega seotud rikkumised”.



EADSE on Priinitsa osas viimase 12 kuu jooksul registreerinud kolm asukohateabe esitamise kohustuse rikkumist ehk testimiselt puudumist – 2023. aasta juunis ja augustis ning 2024. aasta märtsis –, mille kohta esitati materjal koos tõenditega Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile.



Sten Priinits on rahvusvahelise klassi epeevehkleja, 2024. aasta Eesti individuaalne ja võistkondlik meister, osalenud 2023.–2024. aasta hooajal Euroopa meistrivõistlustel, Euroopa Mängudel ning maailma karikavõistlustel. Sportlane on teadlik kuulumisest EADSE registreeritud testimisbaasi (RTP), kuhu arvatud sportlastel on kohustus esitada WADA andmehaldusprogrammis ADAMS teavet oma asukoha kohta ning määrata igaks kalendripäevaks 60-minutiline ajaaken võimalikuks võistlusväliseks testimiseks.