Nõmme Unitedi ekspeatreener lükkas kuuldused ümber: ma pole kelleltki saanud juhiseid, kes peaks mängima

„Alustuseks ja ennekõike tahan rõhutada, et minu lahkumine, olgugi see ootamatu ja kiire, sai teoks klubi ja minu vahelise vastastikuse kokkuleppe tulemusena. Jõudsime sellise lahenduseni professionaalsel ja sõbralikul viisil, austades mõlema osapoole huvisid,“ teatas Sarajärvi Soccernetile saadetud avalikus kirjas.

„Mis puudutab kuulujutte, nagu oleksid juhatuse liikmed mõjutanud koosseisuvalikuid, soovin selgeks teha, et minu ametiaja jooksul ei saanud ma mitte üheltki juhatuse liikmelt juhiseid selle kohta, kes peaks koosseisu kuuluma. Minu ja esindusmeeskonna treeneritetiimi lähenemine koosseisuvalikutele põhines alati professionaalsusel,“ kinnitas treener.

Ilmselt vihjab Sarajärvi keskpoolkaitsja Tristan Vendelinile, kelle isa Ivar Vendelin on Nõmme Unitedi suurtoetaja. Hiljutises Soccerneti podcastis vahendati just seda jalgpalliringkondades levivat spekulatsiooni, et probleem võis olla Vendelini napis mänguajas.