Maikel Astur pidi Rajul saadud vigastuse tõttu The League’ist loobuma

Järgmise matši plaanis Astur teha juba 18. mail Tallinnas Tondiraba jäähallis The League VI võitlusõhtul, kuid eile teatasid ürituse korraldajad, et Astur seal ikkagi üles ei astu.

„Mul on silma võrkkesta rebend. Täpselt ei tea, millises olukorras see juhtus, aga arvan, et esimeses raundis, kui sain maas head löögid sisse või siis n-ö peale avaldatud survest, väsimusest ja nii edasi,“ rääkis Astur Delfile.

„See [vigastus] mõjutab mu igapäevast treeningut ja olemist, kuna ma ei tohi teha midagi, mis n-ö pead raputab või põrutab. Tohin sõita ainult rattaga ja ujuda. Samuti ei saa eratrennides lapasid hoida, kuna see põrutab ka. Usun, et paari nädala pärast saan uuesti tugevalt trenni teha.“

Just väikseks jääv ettevalmistusaeg on see, miks Astur end The League’ilt maha võttis. „Kuna paar nädalat ei saa kontakti lubada, siis jääks ettevalmistuseks võibolla ainult kolm nädalat, mis oleks liiga vähe, arvestades, et ka kaalu peab veel võtma,“ lisas Astur.