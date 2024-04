KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: kas Vassiljev väärib kaptenipaela? Aga koondisekohta? On Priinitsa võistluskeeld liiga karm või peab ta peeglisse vaatama?

- Eesti jalgpallikoondise ja FC Flora kapten, integratsioonisaadik Konstantin Vassiljev ei paindunud väljendama, et Ukrainat laastavas sõjas on Venemaa agressor ja seal toimuv peab iga hinna eest lõppema Ukraina võiduga, vallandades veel suurema eestlaste pahameele kui pildiskandaali ajal sarnaseid „mitte kellegi poolt“ mõtteid väljendades. Kas ta väärib koondise kaptenipaela? Või üldse koondisekohta? Või kuhu need piirid ikkagi tõmmata, kellelt, mis ametis ja kuidas nõuda resoluutselt ja järeleandmatult sõjas poole valimist?