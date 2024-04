Jefimova ja Zirk teenisid Stockholmis kolmanda koha. Treener Hein: Pariisi olümpial soovime kindlasti isikliku rekordi ujuda

Jefimova treener Henry Heina sõnul võib Helsingi ja Stockholmi võistlusel rahule jääda just tänase 100m rinnuliujumisega. „Viimased kuud ei ole see tervis olnud see ning selle valguses ujuda praegu hooaja tippmark on samm õiges suunas,“ arutas Hein. „50 meetri sprindis oli näha, et väga head särtsu tal ei ole ning kui Eneli on veidi väsinud, siis kaob tõmbest jõud ja tempo on madal. Varsti lähme Türki laagrisse ning esimene fookus on terve püsida. Pariisis soovime kindlasti isikliku rekordi ujuda ja kuna tase maailmas on hetkel väga kõrge, siis isegi eelujumistest edasi pääsemiseks peame näitama elu parimat aega,“ analüüsis Hein.