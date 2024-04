DELFI VIDEO | Leemet Böckleril läks Kalev/Cramos kohanemisega aega, kuid teenis siis usalduse ja kasutas selle ära

„Ta on päris kiire, otseselt ühtegi katet ei pane, vaid liigub kogu aeg platsil ringi. Miks mul on temaga „number nelja“ peal hea olla, on see, et suudan ka kiirust pakkuda. Kuigi see pole minu positsioon, aga (peatreener Heiko) Rannula tahab, et ma seal oleksin. Kui Ventspilsis käisime, siis ma ei saanud Jaunzemsiga hakkama, aga viimane kodumäng oli täiesti okei,“ rääkis pühapäeval 23. sünnipäeva tähistanud Böckler.