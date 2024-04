Henry Sildaru näitas Šveitsis päeva teist tulemust

Rhyner ja Sildaru olid kvalifikatsioonis ainsad, kes teenisid üle 90 punkti. 19-aastane Rhyner on seni MK-sarjas osalenud viiel korral ning neist kolmel jõudnud punktikohale ehk 30 sekka. Parimal juhul on ta teeninud Churi Big Airi etapil 14. koha. 17-aastane Sildaru on MK-sarjas osalenud samuti viiel korral. Punktidele on ta jõudnud ühel juhul, kui ta teenis Laaxi pargisõidus 10. koha.