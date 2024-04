DELFI VIDEO | Heiko Rannula Kalev/Cramo poolfinaali eel: sellised mängud ei olene ainult füüsisest

Ventspils on tuntud kiire mängustiili ja kõrgete skooride poolest. Näiteks veerandfinaalseerias visati Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu kahel korral 103 punkti. Ent see oli Ventspilsi oma saalis, poolfinaalis on koduväljakueelis põhiturniiri võitjal Kalev/Cramol.

„Märksõna on kiirrünnaku kaitse. Kui see maha saada, tulevad ülejäänud asjad juba lihtsamalt,“ rääkis Rannula Delfi videointervjuus.

„Me ei hakka lootma, et viskame 15 kolmest või tabame neid 50 protsendiga. Ventspils on rünnakul väga kiire ja ohtlik võistkond, aga neil on kaitses suured nõrkused, mida peame omakorda ära kasutama,“ ütles Rannula ja tõdes hiljem: „Sellised mängud ei olene teatavasti ainult füüsisest, oluline on ka mentaalne pool, et me üle ei mõtle ja üle ei häälestu.“