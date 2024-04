TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Eesti-Läti liiga poolfinaalseeria avamängus Ventspilsi

„Loodan, et suudame poolfinaalseerias natuke vabamat ja enesekindlamat mängu näidata, mis võiks meie tugevused paremini esile tuua. Ventspils, nagu teada, mängib väga kiiret korvpalli ja tihtipeale näeb nende esituses suureskoorilisi tulemusi. Neil on selged skooriliidrid, kellele peab suurt tähelepanu pöörama ja nende tulemuslikkust vähendama. Kindlasti said nad oma veerandfinaalseeriast Tartuga head emotsiooni ja tulevad uude seeriasse enesekindlalt peale, seetõttu peame olema valmis ja keskendunud, et esimesest minutist peale panna nad surve alla ja suruda neid mugavustsoonist välja,“ sõnas ta.

Hermet kutsub poolfinaalseeria avamänguks kõiki Kalevi spordihalli: „Nagu juba esimesed seeriad näitasid, siis põnevust ja intriigi jagub ja kõige parem koht seda ise tunda on saali tulles, sest play-offis on mängud mõisa peale ja õhk elektrit täis. See hooaeg on näidanud, et meil on kõvad fännid kes teevad vastaste elu raskeks nii kodumängudel kui ka võõrsil. Eesti on aina enam kossuriik ja oleme ju näinud, kuidas suudame tähtsateks mängudeks saale täis pakkida. Tähtsad mängud on käes, ehk tule toeta omasid ja teeme Kalevi Spordihallist korraliku karukoopa.“