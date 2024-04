Tartu peatreeneriks naasnud Priit Vene: ilmselgelt oli näha, et mängupilt vajab muutust

Nüüd on Vene tagasi, aga olukord on kahtlemata harjumatum. Tartu vahetas senise lootsi Gundars Vetra välja alles hooaja lõpufaasis ja teadmises, et kaks sarja on juba läbi saanud. Põhja-Euroopa liigas langeti välja veerandfinaalis ja samas faasis lõppes ka Eesti-Läti liiga, kus kaheksa seas kaotati mängudega 1:2 Ventspilsile.

„Otsus oli ühtepidi raske, ühtepidi kerge,“ rääkis Vene Delfile mõni tund enne oma esimest treeningut. „Raske selles mõttes, et pole sellises olukorras olnud. Ja hooaja faas on ka selline, et tuleb tuld anda, tööd on palju. Lihtne selles mõttes, et iga kord niimoodi ei pakuta. Ja eks Tartul oli selline hetk, et kui tuua täitsa võõras inimene, on jube raske tulla. Ilmselgelt oli näha, et mängupilt vajab muutust ja siis tullakse vanade juurde tagasi.“