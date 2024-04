Meistrite liiga alagrupiturniir on juba aastaid saanud järjepanu aina vähem tähelepanu. Peamine põhjus on olnud intriigi puudumine. Kõik soosikud suudavad end alagrupist ikka ja jälle läbi murda ja absoluutne paremik kohtub omavahel harva. Senine muster kaobki nüüd ajaloo prügikasti ja uuest hooajast mängitakse juba uue süsteemi järgi. Esmalt on vaja selgitada aga tänavune tšempion. Pinge on igatahes õhus. Seda peamiselt põhjusel, et neli suurimat soosikut sattusid kõik tabeli ühele poolele.