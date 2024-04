PUUST JA PUNASEKS | Mis on Team Estonia Autosport? Mida liikmed saavad ja miks seal pole Virvest?

Mis on Team Estonia Autosport? Eesti olümpiakomitee (EOK) ja Eesti autospordiliidu (EAL) programm, mis toetab siinseid autospordi tulevikulootusi. Liikmes saamiseks esitas avalduse 29 talenti, kellest sõelale jäid ligi pooled. „Autosport on väga kallis ala ja isegi, kui EOK annaks kogu oma raha meile, siis jääks ikka puudu. Kuid tunnustus ja seegi pisku on hea,“ lausus EAL-i spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. „Alates sellest hooajast panime vanusepiirangu, millega keskendume ainult noortele. 29-st valisime 15, aga vaidlused valiku üle olid tulised.“