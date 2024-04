Kalev/Cramo tšiili juurtega tsenter Suárez: respekt eestlastele, et suudate need talved üle elada

Suárez on tänavu Eesti-Läti liigas keskmiselt 17 mänguminuti jooksul visanud 11 punkti ja võtnud maha viis lauda, hooaja otsustavas faasis on need arvud suurenenud. Kuigi keskmängija säras rünnakul juba sügisel, sai ta taskuhäälingusaadetes, kommentaatorite analüüsides ja muidu korvpalliinimeste omavahelistes juttudes kaitsemängu pärast palju kriitikat. Kuid hooaja jooksul on pilt selleski vallas paranenud.

„Usun, et neil inimestel oli õigus. Olen tänavu väga palju keskendunud kaitsemängu parandamisele, sest ilmselgelt suudan skoorida niigi. Läbi hooaja on treenerid näidanud videoid, pannud trenne seisma ja ka muidu minuga eraldi rääkinud, et saaksin just meeskondlikus kaitses ülesannetest paremini aru – mida teha kaitses vahetamise ajal ja millal pakkuda abikaitset. Olen selle hooaja jooksul väga palju õppinud ja tunnen, et ka arenenud. Saan aru küll, miks need treenerid on Eesti koondise juures – nad suudavad väga hästi pisiasjadele tähelepanu pöörata,“ kiitis Suárez peatreener Heiko Rannulat ja tema paremat kätt Indrek Reinbokki.