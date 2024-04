Eneli Jefimova pääses Stockholmis põhialal kindlalt finaali: õhtul proovime uut taktikat

„Minu taktika 100 meetris on reeglina olnud, et esimesel basseinipikkusel teen 20 tõmmet ning tagasi teen 25 tõmmet. Minu teine pool on väga sarnane 200 meetri spetsialistidele, et ehk peaksin rohkem sprintima tagasi, kuid see ongi erinevate taktikate katsetamine enne tiitlivõistlusi. Õhtul saame proovida,“ sõnas Jefimova Eesti Ujumisliidu pressiteate vahendusel.