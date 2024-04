Iluuisutamise maailmameistri mänedžer: Selevkot hinnatakse juba üle maailma

Miks otsustasite oma jääsõu Tallinna tuua? „Tallinn on linn, kus iluuisutamist teatakse ja armastatakse ning sealne publik on väga haritud. Seetõttu otsustasime pärast hiljutist MM-i oma ainsa Euroopa sõu seal pidada,“ selgitas Zakarjan oma valikut.

„Viimase 5-6 aasta jooksul on huvi selle spordiala vastu maailmas järk-järgult vähenenud ja ma tõesti tahan seda olukorda muuta. Otsustasime alustada Euroopast, aga kahe nädala pärast on meil suur sõu Ameerikas. Oleme just avanud piletimüügi ja juba mõistame, et see müüakse täielikult välja,“ rääkis Zakarjan.