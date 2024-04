Karjääri lõpetav USA tennisist kordas Charlestoni võiduga Serena Williamsi saavutust

„Mul oli sellel turniiril ühel hetkel kaks matši ühe päeva jooksul, mis pole sugugi lihtne. Ma ei tea, kas ma olen seda varem professionaalina teinud. See, et suudan füüsiliselt võidelda ja end uute piirideni suruda, annab mulle palju enesekindlust. Need kaks järjestikust nädalat on olnud lihtsalt fantastilised,“ lisas õnnelik ameeriklanna.