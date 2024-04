Vigastusest taastuv Harri Kullas võistleb tänavuse hooaja Brasiilias

Veebruari alguses õla liigesest välja kukkunud ja operatsioonilaual käinud Harri Kullas on nüüdseks viis nädalat vigastusest taastunud. Küll aga nentis Kullas, et viimased paar nädalat on ta saanud taas intensiivsemat füüsilist trenni teha. Esialgse plaani järgi pääseb ta tagasi mootorratta selga märtsi lõpus.

Kullas tõdes, et kuigi suvise hooaja ettevalmistus sel aastal nii hea ei tule, siis midagi katastroofilist ei ole. Ta lisas, et kuna võistlushooaeg algab tänavu hilja, siis jõuab ta end vormi treenida.

Viimased viis aastat Inglismaal Cab Screens tiimis sõitnud Kullas pidi uueks aastaks ka uue tiimikoha leidma, sest Cab Screens lõpetas tegevuse. Sportlane tõdes, et ideaalis võistleks ta hooaja USA-s, sest eelmisel aastal läks seal hästi. Küll aga pole ta sealt tiimi leidnud ja omal käel Ühendriikides võistelda oleks liialt kulukas. Kullase sõnul on huvi tundnud Saksamaa tiimid, kuid pakkumine tuli ka kaugelt Brasiiliast.

Kullas otsustaski viimase kasuks. Ta selgitas, et on viis aastat järjest Briti meistrivõistluseid sõitnud ja tahaks vahelduseks midagi uut proovida. Kullase sõnul on Brasiilia suhteliselt suur krossiriik, sest seal on edukad Yamaha ja Honda tiimid. Võistlused toimuvad Brasiilias umbes korra kuus, mistõttu Kullas üritab siiski saada ka mõne USA tiimi tiiva alla, sest aega oleks ka sealseid võistluseid kaasa sõita.

Kullas tõdes, et see on veidi nagu tundmatusse astumine, kuid ta läheb siiski proovib ja vaatab. „Päris Briti meistrivõistlused või ADAC see ei ole, kuid seal ikka taset on ja peab pingutama, et esimese kolme hulka saada,“ täpsustas ta. Esimesed kaks etappi jäävad tal vigastuse tõttu vahele.