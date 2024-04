Müncheni Bayerni spordidirektor kirus meeskonna tippmängijaid

„Thomas oli sel nädalal väga emotsionaalne. Ta andis taktikaruumis endast kõik. Ta ei väärinud, et ta [mängijatelt] midagi sellist vastu saab,“ ütles Eberl Sport1-le.

Juba varasemast on teada, et Tuchel lahkub hooaja lõpus peatreeneri kohalt.

„Kõik meie jalgpallurid on rahvusmeeskondade mängijad. Nad on Bundesliiga meistrid ja Meistrite liiga võitjad. Ootan neilt rohkem mehisust. See ei tohiks olla Bayerni nägu,“ kritiseeris Eberl.