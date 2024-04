Liepaja ralli on juba pikemat aega kuulunud ralli EM-sarja, kuid sel suvel on see esimest korda ka maailmameistrivõistluste kalendris. Võistluskeskus asub tavapäraselt Liepaja linnas, kuid ralli algab riigi pealinnas Riias. Võistluse esimene publikukatse sõidetakse neljapäeval Bikernieki ringrajal.