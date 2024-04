Henri Drell pääses NBA-s teist korda platsile

Drell sai statistikasse kirja ühe korvisöödu ja ühe pallikaotuse. Viskele ta nii lühikese ajaga ei jõudnud. Koos temaga said sama palju mänguaega Andrew Funk ja Adama Sanogo.

Bullsile oli see hooaja 41. kaotus 37 võidu kõrval. Idakonverentsis üheksandat kohta hoidvat Drelli koduklubi ootavad pärast põhiturniiri ehk nelja järgmist mängu play-in’i kohtumised, mille esimeseks vastaseks on Atlanta Hawks. 46 võidu ja 32 kaotusega Magic on idakonverentsis kolmas.