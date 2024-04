FaZe Clan sai alguse tulistamismängu Call of Duty klannina, mille loonud trio hakkas YouTube’i üles laadima videosid vigurlaskudest. FaZeist sai üks esimesi suuri videomängu YouTube’i kanaleid, kuna nende vähem tõsine lähenemine ning tugev sotsiaalmeedia aktiivsus ahvatles mängusõpru. 2012. aastal hakkas FaZe laienema e-sporti, liitudes alguses Call of Duty skeenega, misjärel laieneti ka teistesse mängudesse, millest üks on Counter-Strike, milles on Ameerika organisatsiooni meeskond olnud pidevalt maailma täielikus tipus.