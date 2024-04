Zirk suutis Rootsis väsimuse kiuste võita, Jefimova viies

„Peale hommikust eelujumist oli füsioterapeudi laual päris valus lamada, kuid see kõik on ka arusaadav. Nädala alguses oli 24-tunnine reis USA-st kodumaale ning keha annab märku, et treeninglaagris sai tööd tehtud korralikult. Olen võidu üle väga õnnelik ning kõike arvestades on ka aeg soliidne,“ märkis Tartust pärit koondislane.