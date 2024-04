Eesti tennisenaiskonnal loosiga ei vedanud, vastamisi tuleb minna turniiri favoriidiga

Selgelt tugevam vastane peaks olema Horvaatia. Üles on antud nii Donna Vekic (WTA 36.) kui ka Petra Martic (WTA 61). Eesti esinumbri Kanepi praegusest maailma edetabelikohast on kõrgemal ka Antonia Ruzic (WTA 207.) ja Lea Boskovic (WTA 222.). Viiendana on võistkonnas Iva Primorac (WTA 490.).

Põhja-Makedoonia vastu on favoriit omakorda Eesti, sest neil on WTA edetabelis vaid kaks tennisisti: Lina Gjorcheska (WTA 225.) ja Magdalena Stoilkovska (WTA 1125.).

Eesti koondise kapten Märten Tamla kommenteeris loositulemusi alaliidu pressiteate vahendusel järgmiselt: „Loosiga meil paraku ei vedanud, kuna sattusime tugeva Horvaatiaga ühte alagruppi. Põhja-Makedooniaga tuleb samuti ilmselt raske mäng. Positiivne on aga see, et saime loosiga kolmesesse alagruppi, mis garanteerib ühe puhkepäeva ja gruppi püsima jäämise. Esmaspäeval mängime Makedooniaga. Kui selle kohtumise võidame, siis on kolmapäeval vastaseks Horvaatia. Kui esmaspäeval kaotame, siis on mäng Horvaatiaga teisipäeval.“