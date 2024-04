Üle 200 koondisemängu! Eesti koondise pühendunumad fännid on alati kohal, olgu Kitsekülas või Vanuatul

Jalgpallireiside ajal oleme käinud ka teisi alasid vaatamas: Ungaris veepalli ja sealse jäähoki meistrivõistluste finaalseeria mängu ning Šveitsis samuti jäähokit. Mulle meeldivadki eelkõige sportmängud. Teiste alade koondisi pole ma välismaal toetamas käinud, sest sõpruskond tekkis jalgpallifännide hulgas. Jalgpalli eelis on see, et saab käia väga paljudes riikides, sest jalgpalli mängivad kõik. Mõne teise sportmänguga poleks asja näiteks Andorrasse, Iirimaale, Šotimaale ja paljudesse teistesse riikidesse, kus nende alade kandepind on väike. Jalgpalliga käivad kaasas rahvamassid, mängueelne melu, pubis istumine, segunemine fännidega jms. Mõnele võibolla meeldibki jalgpallist hulga enam see. Ise käin niikaua, kuni töökoht, rahakott ja tervis võimaldavad. Esikoht kuskil edetabelis pole mulle tähtis. Hea meel, et noored tulevad peale ja lähevad mööda.

Päris esimene välisreis oli 1996. aastal Valgevenesse. Neli aastat hiljem sõitsime rendibussiga kahele MM-valikmängule: kõigepealt Andorrasse ja sealt Iirimaale! Mul on töökohtadega vedanud, sest vahetustega töö tähendab seda, et saab sõite ette planeerida, kuna mängude kalender on ju ette teada.

Mina sain spordipisiku kaasa perekonnast: isa pidas tabeleid, tema lemmikalaks oli võrkpall. Ise käisin väga põgusalt Roman Ubakivi juures jalgpallitrennis, nagu see ikka oli: sõber kutsus kaasa. Hiljem elasin kaasa eri spordialadele. Vene sõjaväes vaatasin Sovetski Spordist Eesti meeskonna tulemusi NSV Liidu meistrivõistluste II liigast. Kui olin kodus tagasi, hakkasin käima staadionil. Käisin ka korvpalli vaatamas, aga kujunes nii, et sõbrad tekkisid jalgpallifännide seas: Tarmo Tuule, Ott Pruun, Haapsalu Andrus.

Mitu koondisemängu on kirjas sinul? Jalka tegi edetabeli tippu kuuluvate superfännidega pisut juttu, et aru saada, kust nii kõva jalgpallipisik on külge saadud ning millised mälestused sadadest kohtumistest meelde tulevad.

Enam sellist liigset sportlikku hasarti pole, sest kunagi saab see seeria nii ehk naa otsa. Ka välismängude puhul tunnen, et reisihuvi on kuidagi ammendumas. Reisimine on tänapäeval nii mugavaks ja rutiinseks tehtud, et kõige huvitavamad reisid jäävad aega, kui lennupiletid olid kallid ja koondist sai vaatamas käia mikrobussiga või omal käel. Nagu 1996. aastal Valgevenesse: tegime viisa, läksime Vilniuse bussile ja edasi polnud midagi teada. Või see bussireis läbi Andorra Iirimaale! Sellised asjad jäävad meelde.

Koroonaajal toimus mäng Gruusiaga ilma publikuta, aga kuna mul oli nii ilus seeria, siis sõbrad suhtlesid jalgpalliliiduga ja sealt pakuti mulle võimalust alaliidu ruumidest klaasi tagant mängu vaadata. Mäng sai vaadatud, olen neile tänulik, aga elamust ei saanud. Kui järgmine kord on selline olukord, siis ega ma ei pea niimoodi mängule pääsema. Sõpradega telekast vaadates ja õlut juues on isegi etem.

Eesti taasiseseisvumise järel oli oma jalgpallikoondis omariikluse tähtsamaid asju! Tahtsin talle kaasa elada, sest telekast oli ju nähtud, kuidas tribüünidel kärtsu ja mürtsu tehakse. Alguses polnud mõtet, et hakkan kõikidel kodumängudel käima. Esimesele mängule Sloveeniaga sattusin pooljuhuslikult. Aga pärast seda oli selge, et kodused valikmängud tuleb ära vaadata. 10–15 aasta möödudes, kui olin käinud kõikidel kodumängudel, tekkis sportlik huvi, et püüaks niimoodi jätkata. See on väike ime, et kõik on nähtud, sest mistahes põhjusel võinuks see ahel katkeda.

Ajal kui Eestis valitses Kalevi korvpallimeeskond, olin mina hoopis suur jäähokihuviline. Rääkisin emale, et tahan Moskva CSKA mängijaks saada, aga kui uisud sain ja nendega jääle pääsesin, loobusin sellest unistusest. Varateismelisena olin juba jalkahull ja küllap see mulle telekast külge hakkas.

Välismängudel käikudest jääb meelde eelkõige jalgpalliväline. Kui huvitud ainult jalgpallist, siis on kõige parem kodus telerist mängu vaadata. Nii näeb rohkem. Staadionil on melu ja vaatamisväärset nii palju, et mängu võtmehetked võib maha magada. Puhtsportlikus mõttes on meeles kaks äärmust: Belgradis 3 : 1 võit Serbia üle ja San Marinos 0 : 0 viik – need ei lähe kunagi meelest.

Okeaania reisi taustal on naljakas mõelda, et üheksakümnendatel, kui vaatasin üht koondisemängu Kadriorus ja seal teatati, et järgmine kohtumine on Pärnus Armeeniaga, siis ma ei tulnud selle pealegi, et sinna minna! Mitte et ei saa või ei taha, aga no kes siis nii kaugele jalgpalli läheb vaatama!

Esimene maavõistlus pärast taasiseseisvumist oli Sloveeniaga, mis oli midagi erilist: fännid, lipud, värgid. Siis jõudis selgelt kohale, et kui meil on oma jalkakoondis, pole küsimustki, millist spordiala toetada.

Minu jaoks on jalgpallile kaasaelamine olnud loomulik valik. Käisin isaga 1980ndatel vaatamas Tallinna Spordi mänge ja kui oli külla oodata meie tsooni mõnda tugevamat meeskonda, näiteks Lipetski Metallurgi, oli see nagu pidupäev! Kes oleks osanud arvata, et mõne aasta pärast võõrustame Itaaliat!

Õnneks töötan kohas, kus tükitöö võimaldab mul vajadusel välismängudele peaaegu igal ajal kaasa sõita. Peaasi et töö on tehtud. Olin kord nädal aega Itaalias ja kui tööl hakkasin ülemusele muljeid pajatama, ajas ta silmad pahupidi: kas sa käisid kuskil ära või?! Sõbrad on ka naljatanud, et ma ei käigi tööl, vaid lasteaias. Oma sõbrad – eluaegsed – olengi saanud tänu jalgpallifänlusele.

Tarmo Tuule ehk Poborsky:

Oleme üle 30 aasta koondist toetanud ja osa meist on varsti pensionärid. Viimane aeg on Eestil jalgpalli suurturniirile minna, sest kaua me ootame, kurat võtaks ja jumal hoidku!

Kui ma neid mänge nüüd kokku lugesin, siis tegelikult on see mulle uskumatu, et sellise mängude hulga kõrval olen kasvatanud kaks poissi meheks, ehitanud kodu, tulnud vibulaskmises kaks korda Eesti meistriks, loonud kaks nii-öelda ristsõnaimpeeriumi, üle kümne lauamängu, kirjutanud raamatuid, olnud Jalgpallihaigla loomise ja arendamise juures, lõpetanud ülikooli ja kutsekooli jne. Nüüd ma saan aru, miks sõbrad on küsinud: „Kuidas sa seda kõike jõuad!?“ Ma ei tea, äkki Eesti koondise mängud annavad seda väge?

Minu jaoks on Eesti koondise toetamine oluline mitmel põhjusel. Esiteks seltskond – kui mul poleks seal nii palju häid sõpru ja tuttavaid, siis vaevalt ma oleksin null-seitsmeid ja kaasnevat negatiivsust viitsinud kannatada. Teiseks rahvuslus – seda pole ilmselt vaja selgitada. Kolmandaks kultuur ja turism – ma ei tiksu koondise välismängude aegu ainult kõrtsus, vaid külastan muuseume, turismiobjekte, kontserte, parke-metsasid, loomaaedu, spaasid jne. Neljandaks kontrollitud massipsühhoos – ma pole suurem asi lärmaja, aga staadionil elan ma end välja, aga ma jälgin hoolega, et ma ei nõmetseks ei vastaste ega kohtunike pihta. Viiendaks või esimeseks jalgpall spordina – eestlased oskavad teinekord väga kenasti jalgpalli mängida, aga eelkõige me oleme võitlejad, peame olema.