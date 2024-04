Epp Mäe: loosiga mul enamasti ei vea, aga ikka loodan jõuda Pariisi olümpiale

„Naiste raskekaal on võimas ja ühtlane ning kõik pigistavad endast viimse välja, et Pariisi olümpiale jõuda, lihtsaid võite ei tasu oodata,“ selgitas Mäe. Delfile antud usutluses lisas ta, et sai loosi tahtel endale kõige raskema vastase. „Fortuuna on harva mind soosinud. Õigupoolest ei mäletagi viimast korda, kui saanuks hõisata: jess, kerged vastased! Bakuuski oli minu tabelipool oluliselt tugevam kui teine – Adar, austerlanna Martina Kuenz, kahekordne EM-i hõbe, ukrainlanna Anastasija Šustova, tänavuse EM-i hõbe...“