Flora fännid tervitasid Vassiljevit „Putin huilo“ lauluga ega toeta tema kaptenina jätkamist

Selle ajendiks on Eesti koondise keskväljamaestro sõjateemaline sõnavõtt jalgpalli-podcast’is „Kolmas poolaeg“, kus ei peegeldunud tema toetus ja poolehoid agressioonis kannatavale Ukrainale. „Kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu, kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu, kui mõlemad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu,“ sõnas Vassiljev Õhtulehele.

„Oleme öelnud korduvalt, et seisame klubi seljataga ja me ei tolereeri Vassiljevi kaptenina jätkamist. Oleme sellise avalduse teinud ja menetleme seda teemat edasi veel ka tulevikus,“ rääkis Kolde Delfile.

Flora poolehoidja jätkas: „Ükski teine Flora mängija pole väärt seda, et me neid ei toetaks. Selle toetuseks tõime tribüünile ka Ukraina lipud. Usun, et nii see kui ka „Putin huilo“ laulmine pole kellelegi probleem. Meie ajame oma asja ja ootame kõiki mängudele mitte ainult ilusa ilmaga, vaid ka vihmas ja tormis.“