Müncheni Bayern mängis 2:0 edu maha ja sai järjekordse kaotuse, Leverkusenit lahutab ajaloolisest tiitlist üks võit

Leverkusenil on kuus vooru enne hooaja lõppu koos 76 punkti. Lähimad jälitajad München ja Stuttgart (alistas laupäeval 1:0 Dortmundi Borussia) on 16 silma kaugusel. See tähendab, et Leverkusenile piisab ühest võidust, et meistritiitel kindlustada. Xabi Alonso tüüritav meeskond kohtub 14. aprillil Werderi Bremeniga.