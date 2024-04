Crvena zvezda president aia taha läinud hooajast: tegime Dusko Ivanovici usaldamisega suure vea

Hoolimata viimase vooru tulemusest lõpetab Crvena Zvezda tänavu Euroliigas 16. kohal, mis on selge läbikukkumine. Ametist lahkuv president Nebojsa Covic süüdistab olukorras peatreener Dusko Ivanovici, kes oli hooaja alguses meeskonnas. „Ühest küljest on Euroliiga ebaedu põhjus see, et meil polnud õnne. Teisalt tegime skautimises vigu, sest lootsime kogenud treenerile ja korvpalli väga hästi tundvale Ivanovicile,“ lausus Covic kodumaa meedias.

Ivanovici jõudis meeskonda juhendada neljas mängus, millest Belgradi klubi võitis ühe. Seejärel sai peatreener kinga, aga kahju oli juba tehtud. „Võtsime Shabazz Napieri meie esimeseks mängujuhiks, aga ta polnud meeskonnas isegi paremuselt viies mängujuht. Ja kui teie maja rannas kokku variseb, siis teate, mis juhtub. Yago [dos Santos] toodi kolmandaks mängujuhiks, aga lõpuks oli ta parim valik. Siis tulid vigastused, me ei skautinud piisavalt korralikult ja maksame nende ebaõnnestumiste eest Euroliigast kallist hinda,“ jätkas president.

Ivanovic siirdus hooaja käigus Baskonia pingile, punatähti juhendab alates sügisest Ioannis Sfairopoulos. Ent ka kreeklase käe all meeskonna tulemused ei läinud märgatavalt paremaks.

„Ma ei taha Dusko Ivanovici kohta midagi halba öelda, sest tema räägivad korvpallist teadvad ja korvpallist mitte midagi teadvad inimesed erinevaid asju. Põhjus, miks ta lahkus, on lihtne – see on täpselt nii see, mis ma ütlesin ehk mängijate valik,“ märkis Covic.

Samal ajal puhuvad Euroliigas uued tuuled, sest tõenäoliselt liitub ühel hetkel sarjaga Dubai klubi. Soojenduseks võtab Araabia Ühendemiraatide sats osa Balkani riikide ABA liigast. Klubijuhi sõnul on Dubai liitumise põhjus väga selge.

Covic toetab Euroliiga laienemist