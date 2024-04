Norbert Hurt ei soovi Vassiljevi skandaalile rutakalt hinnangut anda: ta on olnud Eesti ühiskonnas väga hea kodanik

Flora haaras Sportland Arenal toimunud vastasseisus Narva Transi vastu avapoolaja lõpus kaheväravalise edu, kui Mark Anders Lepik realiseeris 41. minutil penalti ning lõi kaks minutit hiljem ka teise värava. Riietusruumist tuli taas särtsakamalt välja kodumeeskond, minnes Maksim Kalimullin tabamusest juba 3:0 juhtima. Tundus, et mängus saatus on sellega lõplikult otsustatud, ent võta näpust.