Soomlane valiti EuroCupi parimaks treeneriks

Pariisi meeskond on EuroCupis, mille võitjale on laual pääse Euroliigasse, näidanud vägevat minekut. Soomlase käe all on Prantsusmaa meeskond võitnud 21-st mängust 20, sealjuures ka poolfinaalis olid nad 2:0 üle Londoni Lionsist. Nii hääletasid ametivennad 41-aastase Iisalo sarja parimaks juhendajaks.

Asi pole ainult võitude arvus, vaid ka selles, kuidas need on tulnud. Keskmiselt on Pariisi meeskond vastased selili pannud 19,1 punkt, kaks kolmandikku võitudest on tulnud enam kui 15 silmaga. Lisaks mängib Iisalo sats väga meeleolukat ja kiiret korvpalli, mistap on nad matšides 63%-lise kahepunktivisete tabavusega visanud keskmiselt lausa 98,4 punkti. Selle kõige juures on Pariisi mängijad teinud kamba peale mängudes keskmiselt vaid 10,8 pallikaotust.