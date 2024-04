Tamm Levadiast: Eestis ei ole ma nii head meeskonda veel näinud. Peetson: oleme väga näljased

„Eesti kõrgliigas mängides ei ole ma nii head meeskonda veel näinud,“ tunnistas Kalju esiründaja Alex Matthias Tamm kohtumise järel. „Pigem oli terve mäng selline tunne, et oleme Levadia rongi all. Kohe algusest ei suutnud me nende tempoga kaasa minna. Nemad dikteerisid seda mängu. Kasutasime ise nende ühe lohakuse ära ja lõime värava, kuid ma ei ütleks, et oleksime nad selles olukorras üle mänginud. Levadia dikteeris seda kohtumist täielikult.“