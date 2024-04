FOTOD | 0:3 seisult viigini jõudnud Trans kaotas Florale, Vassiljevit tervitati „Putin huilo“ lauluga

Flora liigamatš oli arusaadavalt poliitiliselt laetud, sest nende keskpoolkaitsja Konstantin Vassiljev ütles Õhtulehe podcastis „Kolmas poolaeg“ muuhulgas seda, et kui Venemaa võidab sõjas Ukrainat, siis tuleb rahu. Flora fännide sõnul pole nemad päri sellega, et Vassiljev on edaspidi meeskonna kapten ning vigastuspausilt naasnud 39-aastane jalgpallur alustas kohtumist vahetusmeeste pingilt. Lisaks olid rohevalgete fännitribüünil sel korral näha rohkelt Ukraina lippe.