FOTOD | Selver/TalTech jõudis vanameistri vedamisel ühe võidu kaugusele meistritiitlist

TalTechile tõi eelkõige edu rünnaku efektiivsus, sest nemad lahendasid olukordi 54%-ga ja võrukad 35%-ga. „Mulle on tähis, et meeskond võidab,“ tõdes Duo5 otseülekandes pärastlõuna täht Pupart. „Pole vahet, kas 15 punkti või 10 punkti, vaid peamine on võit.“

Devin Põlluste särgis mänginud võrukas Tarvo Täht möönis, et nende meeskond ei suuda kuidagi oma mängu üles leida. „Unustasin enda särgi maha,“ märkis Täht, kes võttis seejärel kohtumise kokku. „Me ei leia oma mängu üles ja kolmes kohtumises pole me midagi teinud. Kuigi eelmises mängus oli TalTech hea, siis ma ei ütleks, et nad teeksid midagi erilist, sest ka täna pigem me ise ei leidnud oma mängu. Ei saaks öelda ka, et meeskonnas oleks keegi [pikast poolfinaalseeriast] väsinud.“