Kolm autoralli MM-sarja tehasetiimi mässavad reeglimuudatuste vastu

Rahvusvahelise autoliidu WRC töörühm soovitas järgmiseks hooajaks olulisi muudatusi, millega Rally1 autodelt kaoks küljest hübriidajam ning neil oleks vähem aerodünaamilisi juppe ja vähem võimsust, samal ajal muudetakse Rally2 masinad kiiremaks.

Järgmisel nädalal tuleb kokku WRC-sarja komisjon, kus soovitakse asjad juunis toimuvaks maailma autospordi nõukogu koosolekuks lõplikult paika panna. Samal ajal on kolm tehasetiimi tegutsenud pikalt teadmises, et praegused reeglid kehtivad 2026. aastani. Näiteks on hübriidseadmete tarnijal Compact Dynamicsil sõlmitud leping 2026. aasta lõpuni.

Nii on Toyota, Hyundai ja M-Sport viimasel ajal teinud kõvasti lobitööd, et reeglimuudatusi ei tuleks ning neljapäevane kiri näitab kolme meeskonna ühtust. „See on progress. Tootjad ühinesid ja on oma mõtetega sõna otses mõttes ühel lehel, mis on väga suur samm edasi,“ ütles siseringi kuuluv inimene DirtFishile.

„Kõik saavad aru, et autoralli MM-sarjas peab midagi muutma, kuid tehasemeeskonnad on ühine nimetaja. Meil on kolm meeskonda ja kaheksa autot – võib-olla saab reeglites teha muudatusi, mis tooks järgmiseks aastaks teedele rohkem autosid, kuid nii radikaalsed reeglite muudatused teevad inimesed närviliseks. FIA töörühm tegi probleemide tõstatamisega väga head tööd, aga võib-olla suurim võit oli meeskonda ühisrinde tekitamine.“

FIA ega tehasemeeskonnad pole kirja kommenteerinud.