Kaotusseisust välja tulnud Paide võttis hooaja neljanda võidu, Ojamaa sai kirja kolm väravasöötu

„Kindlasti on väga hea meel, et suutsime eelmise nädala kaotusele täna hästi vastata ja reageerida. Ja hea meel, et 90 minuti mängupildi põhjal väärisime võitu. Ei saa öelda, et Kuressaare alguses üllatas meid, aga nad on alati pühendunud ja võitluslik meeskond, kes olid alguses olid veidi teravamad ja veidi ärksamad. Meil läks mängu sisse saamisega aega, aga suutsime reageerida.“ rääkis Soccerneti otseülekandes Paide äär Henrik Ojamaa.