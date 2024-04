Julge muutuse teinud Maik-Kalev Kotsar: suveks on plaan paigas, kuidas visetel stabiilsuseni jõuda

„Eks see on muidugi väga suur muutus. Ses mõttes sai aga otsustatud heal hetkel, et tänavu suvel koondisega kogunemisi ei ole,“ rääkis Kotsar märtsi lõpus Delfile. „Juba täna enne ja pärast trenni teen parema käe viskega tööd. Terveks suveks on plaan paigas, kuidas paremaks saada ja mingi stabiilsus tekiks.“