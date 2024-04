Verstappen võitis Jaapanis kvalifikatsiooni ja kordas Hamiltoni saavutust

Verstappen tunnistas eelvõistluse järel, et ei suutnud otsustavas sessioonis ideaalset ringi teha. „See oli lõpus üsna pingeline. See rada on rehvide jaoks väga tundlik, kuna asfalt on agressiivne ja kui soovite viimase piirini pingutada, siis see alati ei õnnestu. Aga esikoht on suurepärane, hea stardipositsioon homseks ja homne on see, mis loeb,“ kommenteeris hollandlane.