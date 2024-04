Finaalseeria kolmas vaatus: kas tiitlikaitsja jõuab kullale lähemale või suudab Võru Barrus võiduarve avada?

Võru meeskonna nurgaründaja Kristo Kollo ütles seeria 0:2 seisu kohta, et tema meeskond peab kõvasti juurde panema:„Kui me nende üldmängiuga hakkama ei saa, siis läheb meil keeruliseks. Aga alla me andma ei hakka, seeria on pikk ja pole veel midagi läbi. Vastane on muidugi hea, aga usun, et meil siiski on omad võimalused olemas.“