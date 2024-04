EOK kutsub valge kaardi päeval perekonda tänama

Projekti eestvedaja, EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk ütleb, et valge kaardi päev on leidnud koha spordirahva kalendris. „Hästi meeldiv, et spordiinimesed leiavad endas tahet meie aktsiooniga kaasa tulla. Kui paljudel aastal oleme näidanud kaarti erinevatele ühiskonnaprobleemidele, siis sel aastal leidsime, et on vaja tuua spordimaailma veidike positiivsust ning vähemalt ühel päeval tänada oma lähedasi,“ rääkis Luuk.

Maadleja Epp Mäe võistleb täna Aserbaidžaani pealinnas Bakuus olümpiapileti nimel. Tema sõnul on perekonna toetus tohutu. „On pere, kuhu sünnid ja on pere, kes kasvab su ümber elu jooksul. See valge kaart peab kordades suurem olema, et näidata seda tuge, mis perekonnalt tuleb,“ ütleb ta.

Valge kaardi päeval poseerib ta oma koera Hermesega, kes tuli ta ellu kaks aastat tagasi. „Pärast pikka väsitavat laagrit on parim tunne kodu uksest sisse astuda, kus ootab sinu armastav pere. Kõik raskused tunduvad hetkega kergemad,“ sõnab üheksa tiitlivõistluste medalit võitnud Mäe.

Aastaid välismaal mänginud Eesti võrkpallinaiskonna kapten Liis Kiviloo on sellest hooajast Eestis Rae Spordikool/VIASTON võrkpallinaiskonna liige. Kiviloo sõnul on võistkond talle kui teine pere. „Peale pikki aastaid välismaal saan ka lõpuks igal mängul vaadata publikusse ja seal näha oma kõige kallimaid. Ma ei oleks arvanud, et saan Eestis mängides kunagi tunda sellist kogukonnatunnet nagu välismaa klubides, aga Raes tunnen, et minust tõesti hoolitakse. See on kõik tänu meie imelistele taustajõududele, sponsoritele ja toetajatele, kellega koos oleme Raesse loonud ühe vägeva võrkpallipere!“

Valge kaardi päevast saavad osa võtta kõik. Selleks:

Tee foto endast oma perega – lähedaste, sõprade, koolipere või spordiperega, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #aitähperekond

Postita see foto 6. aprillil oma sotsiaalmeedia lehtedele, lisades juurde haaksõnad #aitähperekond, #valgekaart ja täägi ära Instagramis @team.estonia ja @peaceandsport