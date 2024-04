VIDEO | Drell vaatas Chicago Bullsi võidumängu pingilt

Koduväljakul mänginud Bullsi resultatiivseim oli Javonte Green, kes viis isikliku punktirekordi 25 punktini ning hankis lisaks 13 lauapalli. 30-aastane Green on sarnaselt Drellile mänginud enamuse hooajast G-liigas, kuid seda kuni märtsini Santa Cruz Warriorsi eest.

Bulls juhtis teisel veerandil korraks juba 20 punktiga, kuid Knicks suutis järgmise neljandikuga jõuda nelja punkti kaugusele. Bulls kasvatas edu taas kahekohaliseks, ent kaks minutit enne lõppu tulid külalised taas nelja silma kaugusele (97:101). Sealt edasi tabas Vucevic kolmese ja kodumeeskond tüüris võiduni.

Juba on selge, et Bullsi hooaeg jätkub põhiturniiri järel kindlasti play-in faasis. Hetkel on klubi idakonverentsis üheksandal kohal.