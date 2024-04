Tristan Täht naudib noortekoondise kaptenipaelaga kaasevat vastutust. „Mulle see roll räigelt meeldib“

Eesti 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) võidunumbrite taga on oma osa selles, et rumeenlased on Tallinnasse tulnud teistest noorema meeskonnaga, mis kindlustas tänavu jaanuaris otsepääsu juulis toimuvale U18 Euroopa meistrivõistlustele. Kui Eesti noormeeste sünniaastad jäävad 2005-2008 piiresse, siis rumeenlastel 2007-2009.

„Üks asi oli see, et nad tulid noortemate koondisega, aga sellest hoolimata olime me täna üliagressiivsed, eriti servil,“ ütles Eesti koondise kapten ja nurgaründaja Tristan Täht tiimi 15 serviässale viidates. „Kutid tahtsid nii väga mängida, kõik on näljased! Siin on päris korralik publik. Ülilahe oli platsil olla, energia on täiega hea. Kõik olid valmis ja tahtsid täiega mängida. Kaitses olid pallid oleval, blokis võtsime täiega!“