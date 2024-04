SEERIA KOKKUVÕTE | Tartu lasi Ventspilsil kodus lustida. Võib-olla tuleb kaotuse põhjuseid otsida juba septembrist

Kas veerandfinaali 1:2 kaotamine on Tartu jaoks ebaõnnestumine? Loomulikult. Kas täielik krahh? Ei, sest paberil on võistkonnad üsna võrdsed. Tartu koosseis on nimekam, aga tuleb arvestada, et kogenud Rain Veideman ja Kristjan Kitsing pole enam samal tasemel kui veel mõned hooajad tagasi. Kehva maigu jättis eelkõige suhu viis, kuidas mõlemad võõrsilmängud kaotati.