Zirk pääses Stockholmis kõrgetasemelise tulemusega poodiumile

„Väga positiivselt olen üllatunud, et nii kiiret aega ehk ei oodanud kuna treeninglaager ja pikk reis Euroopasse on veel kätes-jalgades,“ sõnas Zirk Eesti Ujumisliidu pressiteate vahendusel. Ta jäi oma MM-il ujutud hooaja tippmargile alla vähem kui poole sekundiga.

„Natuke rapsisin tempoga üle ning sprindis võib see valusalt kätte maksta,“ rääkis Zaitsev, kes on vormikõverat sättinud homseks 100m liblikujumiseks. „Tegelikult on vorm hea ja seda näitas hommikune aeg ning see annab homseks enesekindlust.“