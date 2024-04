Jalgpalliliidu juhatusse valitud Klavan: eemalt vaadates on lihtne olla kriitiline

Klavan teatas juhatuse liikmeks valimise järel Instagrami story’s: „Ainult eemalt vaadates on sageli lihtne olla kriitiline. Seepärast on järgneva aasta jooksul minu eesmärgiks sisulisemalt ja läbipaistvalt aru saada, kuidas EJL organisatsioonina ning alaliiduna toimib ja tegutseb. Mis on hästi ja mida saaks paremini – nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.“

„Minu jaoks on see võimalus anda oma panus tagasi enda teekonnal kogetu toel ning uudseid väljakutseid täis nurga alt. Kahtlemata on mul selles rollis ka palju õppida, et nii minu kui ka väga paljude palavalt armastatud spordialal juhatuse liikme kohustusi väärikalt täita ja anda endapoolne maksimaalne panus Eesti jalgpalli helgema tuleviku suunas,“ kirjutas Klavan, kes mängib hetkel JK Tallinna Kalevis ning on selle klubi president.