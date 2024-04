Heidy Purga: Vassiljevi osalemise Eesti koondises otsustavad treenerid

Delfi uuris kultuuriministrilt, milline on tema seisukoht ja kommentaar Vassiljevi viimasele väljaütlemisele Ukraina sõja kohta? Kas nii mõtlev ja seda ka avalikult välja ütlev sportlane peaks kandma Eesti koondise kaptenipaela või üldse Eesti koondise dressi? Kas Eesti lipu all võistlev Eesti sportlane peaks esindama ja olema valmis ütlema ka teatud väärtusi, näiteks käimasoleva Ukraina sõja küsimustes? Kas need väärtused peaksid ühtima Eesti riigi ametlike seisukohtadega?

Mida Vassiljev ütles?

Saatejuhi jätkuküsimuse peale, miks ta ei taha öelda neid asju, mida eestlased antud teemas Vassiljevi suust kuulda tahavad, ütles 2011. aastal Eesti aasta kodanikuks valitud Vassiljev: „Mida inimesed tahavad kuulda, see pole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et ma olen kummagi poolt. Minu jaoks on see, mis maailmas üleüldse toimub, arusaamatu. Ma ei uskunud võibolla viis aastat tagasi, et sellised asjad võivad tänapäeval juhtuda ja ma olengi sellises seisus - ma ei teagi nagu - mul ei ole vastust, kuidas, mis põhjustel, kas on põhjused.“