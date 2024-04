Macron: Venemaa üritab õõnestada Pariisi olümpia toimumist

„Ma ei kahtle, et olümpiamängud on Venemaa sihtmärgiks, sealhulgas desinformatsiooni kaudu,“ ütles Macron Pariisi mängude tarbeks valminud uue veekeskuse avamisel, vahendab insidethegames.biz.

„Venelased toidavad iga päev seda ideed, et me ei saa selle või teisega hakkama, et mängud ohtu seada. Sellepärast peame olema tugevad. Jõud, enesekindlus ja suhe tõega on demokraatia jõud,“ märkis Macron.